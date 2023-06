Giết người tại Hà Nội rồi trốn truy nã sang Thái Lan, Campuchia trong 29 năm

Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử Đỗ Duy Trường (SN 1974, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Doãn Hiếu (SN 1969, hàng xóm của bị cáo).

Vụ án xảy ra từ năm 1994, Trường đang ngồi uống rượu tại quán nhà ông Trần Nguyễn Hùng (SN 1955, ở phường Cầu Dền) thì thấy ông Hiếu đi qua. Ông Hiếu và Trường nói chuyện với nhau sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tức giận, ông Hiếu tát vào mặt Trường rồi bỏ đi.

Sau khi tát Trường thì ông Hiếu qua nhà bạn và nằm ngủ trên ghế đi văng. Tình cờ, khi Trường đi uống rượu về cũng đi ngang qua đây. Thấy ông Hiếu đang ngủ và nhớ lại lúc bị tát nên Trường nổi giận. Đối tượng lấy một con dao bầu rồi xông vào nhà, đâm vào ngực ông Hiếu.

Đỗ Duy Trường tại phiên xét xử

Nạn nhân kêu lên rồi gục xuống đi văng. Sau đó, người dân đưa ông Hiếu đi cấp cứu còn Trường bỏ chạy. Nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi phạm tội, Đỗ Duy Trường bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12/3/1994, Đỗ Duy Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội "Giết người".

Quá trình bỏ trốn, Trường đi vào tỉnh Kiên Giang, rồi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Thái Lan theo đường biển và bị Hải quân Vương quốc Thái Lan bắt giữ. Khi bị bắt, Trường khai là người Campuchia và bị xử phạt 7 tháng tù, rồi bị trục xuất sang Vương quốc Campuchia. Trong thời gian ở Campuchia, Trường thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Tuyến (có dán ảnh của Trường).

Năm 2008, Trường sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan và sinh sống tại Thủ đô Bangkok. Đến khoảng tháng 5/2012, Trường bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và bị xử phạt 25 năm tù.

Tháng 10/2021, Trường được đặc xá và bị chuyển về Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok để chờ làm thủ tục trục xuất về Việt Nam. Toàn bộ quá trình bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt giữ, thi hành án và được đưa đến quản lý tại Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok, Trường đều khai tên giả là Nguyễn Văn Tuyến.

Đến tháng 3/2022, do không làm được hộ chiếu để về nước nên Trường khai tên thật là Đỗ Duy Trường. Ngày 29/6/2022, Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan cấp hộ chiếu. Và đến ngày 19/8/2022, Đỗ Duy Trường bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Toàn bộ quá trình xét hỏi, Trường đều thừa nhận hành vi phạm tội dù vụ án xảy ra đã 29 năm.

Căn cứ vào các chứng cứ, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Trường mức án tù Chung thân về tội "Giết người"./.