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Hà Nội: Khởi tố người chặn đầu ô tô, tác động tài xế giữa đường

Thứ Bảy, 20:11, 31/10/2026
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VOV.VN - Công an xã Thuận An (Hà Nội) đã khởi tố bị can Lê Xuân Hưng về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi người này dừng xe máy trước đầu ô tô và tác động vào tài xế trên đường Dương Đức Hiền.

Ngày 31/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (sinh ngày 21/4/1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã Thuận An tiếp nhận thông tin về đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy dừng trước đầu ô tô và tác động vào người lái xe trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, sáng 11/10/2026.

ha noi khoi to nguoi chan dau o to, tac dong tai xe giua duong hinh anh 1
Lê Xuân Hưng tại cơ quan công an

Qua xác minh, Công an xã Thuận An xác định người điều khiển xe máy là Lê Xuân Hưng. Làm việc với cơ quan công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/10/2026, Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an xã Thuận An tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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