Theo phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, ngày 3/5, đơn vị đã phát hiện một trường hợp lái tàu thủy trên sông Hồng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Cụ thể, vào khoảng 9h30 cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tuần tra trên sông Hồng đã phát hiện phương tiện đường thủy số hiệu VP-1816 có dấu hiệu vi phạm tại km 225 trên sông Hồng, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Lần đầu xử phạt lái tàu thủy vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tiến hành kiểm tra, lúc này ngoài lái tàu là Đ.Đ.H, sinh năm 1981 ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) còn có một số thuyền viên. Qua kiểm tra đo nồng độ cồn với lái tàu, tổ công tác ghi nhận có vi phạm ở mức 0,321 miligram/lít khí thở.

Lái tàu Đ.Đ.H thừa nhận, khi ăn sáng có uống vài chén rượu và nghĩ rằng trên sông nước không bị kiểm tra nồng độ cồn.

Căn cứ vào vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử lý lái tàu Đ.Đ.H, theo điểm b, khoản 3, điều 21 Nghị định 139/2021/NĐ-CP, láu tàu Đ.Đ.H bị phạt từ 5-10 triệu đồng và tước giấy phép chuyên môn 2 tháng. Anh Đ.Đ.H được xem là trường hợp lái tàu thủy đầu tiên bị Cảnh sát giao thông Công an thành phố xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Cũng theo phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời điểm này đã kết thúc mùa khô, bước và mùa mưa bão dự kiến mực nước sông Đà, sông Hồng lên cao, đơn vị đã chủ động tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy nội địa trên toàn tuyến, tập trung vào khu vực có nhiều bến đò ngang và người trực tiếp điều khiển phương tiện đường thủy; tuyên truyền nhắc nhở người dân mặc áo phao, thực hiện các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, người điều khiển phương tiện đường thủy tuyệt đối không sử dụng rượu bia./.