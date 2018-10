Hà Nội: Môi giới mua bán thận, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “Mua bán mô và bộ phận cơ thể người”. Đối tượng Trần Văn Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, thấy nhiều người có nhu cầu, Trần Văn Phương dùng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin tìm người mua, bán thận; đồng thời huy động các đàn em lập thành đường dây để tìm kiếm người cần mua, bán thận.

Khi gặp được người có nhu cầu mua, bán thận, Phương yêu cầu người bán thận và người mua thận gặp nhau, làm hồ sơ giả dưới dạng tự nguyên hiến tạng cho nhau để qua mặt cơ quan chức năng, thực chất là giao dịch mua bán và thỏa thuận giá cả.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ tháng 1 đến tháng 9/2018, Phương cùng các đàn em thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán thận với giá mua vào từ 250 triệu đồng đến 320 triệu đồng/quả, bán ra từ 340 triệu đồng đến 360 triệu đồng/quả, từ đó hưởng chênh lệch từ 40 triệu đồng đến 100 triệu đồng/quả thận.

Cụ thể, khoảng tháng 1/2018, anh T. gặp Phương để bán thận với giá 250 triệu đồng/quả. Sau đó, Phương đưa anh T. đến ở cùng tại nhà trọ trên địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai) để chờ tìm người mua thận.

Đến tháng 3/2018, Phương biết chị X. (43 tuổi, quê Hải Dương) cần mua thận với giá 320 triệu đồng/quả để ghép nên đã “kết nối”. Ngày 2/4, chị X. đã ghép thận của anh T. tại bệnh viện Việt Đức. Phi vụ này, Phương được hưởng lợi 70 triệu đồng.

Tháng 6/2018, anh V. (quê Lạng Sơn) đã gặp Phương để bán thận với giá 260 triệu đồng/quả. Đến tháng 7/2018, Phương tìm biết anh M. (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đang cần mua thận với giá 360 triệu đồng/quả để ghép. Ngày 26/9, anh M. đã được ghép thận của anh V. tại bệnh viện Việt Đức. Cảnh sát xác định, Phương hưởng lợi 100 triệu đồng từ vụ mua bán thận trên.

Các đối tượng của đường dây mua bán thận. (Ảnh: Công an cung cấp)

Với thủ đoạn tương tự, Phương cùng đàn em còn chiếm hưởng 40 triệu đồng ở phi vụ thứ 3 cũng được thực hiện tháng 9/2018.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của 3 đối tượng, gồm: Lê Thùy Linh (SN 1996, trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương), Hoàng Ngọc Tiến (SN 1988, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị) và Phan Văn Hùng (SN 1991, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trong đường dây này, Phương giao nhiệm vụ cho Hùng và Tiến đưa đón người mua, bán thận đi xét nghiệm xem có hợp hay không. Mỗi một ca mua, bán thận ghép thành công, Phương trả cho Hùng và Tiến mỗi đối tượng 5 triệu đồng, hàng ngày nuôi cơm ăn.

Đối với Linh, Phương giao nhiệm vụ lo cơm nước cho nhóm đối tượng và những người chờ bán thận tại nơi trọ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

