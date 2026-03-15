Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978; thường trú tại số 28 Linh Quang, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm

Theo tài liệu điều tra, ngày 02/10/2025, tại một quán bia trên địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, trong lúc ăn uống, Khiêm xảy ra mâu thuẫn với một người cùng trong hội chơi chim cảnh. Trong lúc xô xát, đối tượng đã đánh người này gây thương tích.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 04/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Khiêm về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 02/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Khiêm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội số điện thoại 0971978866, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết.