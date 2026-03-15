Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

Chủ Nhật, 19:45, 15/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) về tội cố ý gây thương tích sau vụ đánh người xảy ra tại một quán bia trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978; thường trú tại số 28 Linh Quang, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm

Theo tài liệu điều tra, ngày 02/10/2025, tại một quán bia trên địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, trong lúc ăn uống, Khiêm xảy ra mâu thuẫn với một người cùng trong hội chơi chim cảnh. Trong lúc xô xát, đối tượng đã đánh người này gây thương tích.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 04/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Khiêm về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 02/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Khiêm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội số điện thoại 0971978866, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết.

Vận động đối tượng truy nã tại Thái Lan về Hà Nội đầu thú

VOV.VN - Ngày 12/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa vận động thành công một đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, từng bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã, trở về Việt Nam đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Cao Thắng/VOV.VN
Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1976), liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

