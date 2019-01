Hà Văn Thắm chỉ đạo chi tiền cho các cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sáng 21/1, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" tại công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. (Ảnh: Trọng Phú) Ở phiên tòa này, nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí VN (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi. Ngoài Hà Văn Thắm, một cựu lãnh đạo khác của OceanBank là cựu TGĐ Nguyễn Xuân Sơn cũng có mặt tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Với tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa quy tụ gần 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Mở đầu phiên tòa, HĐXX đã dành thời gian để kiểm tra căn cước các bị cáo và đọc bản cáo trạng. Sau đó là phần xét hỏi các bị cáo. Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, 4 cựu lãnh đạo của BSR đã chỉ đạo gửi tiền của công ty vào OceanBank. Nhờ đó, các bị cáo được Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank chi tiền ngoài hợp đồng.Vũ Mạnh Tùng (ảnh) với vai trò là Phó Tổng Giám đốc BSR đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD (tổng số tương đương hơn 3,7 tỉ đồng). Tại tòa, Vũ Mạnh Tùng khai nhận sự thật diễn biến đúng như cáo trạng. Khi được HĐXX hỏi trong 4 lần nhận tiền từ OceanBank, có lần nào bị cáo nhận hộ người khác không? Vũ Mạnh Tùng trả lời: "Không có lần nào bị cáo nhận hộ người khác". Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hoài Giang - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên BSR khai không nhớ chính xác do thường xuyên đi công tác nước ngoài. Theo trí nhớ của bị cáo, Giang khai chỉ 3 lần nhận tiền từ OceanBank chứ không phải 4 lần như cáo trạng. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoài Thanh đã nhận số tiền tổng cộng là 2,9 tỉ đồng. Bị cáo Đinh Văn Ngọc (đứng sau, nguyên Tổng Giám đốc BSR) cho biết: Bị cáo nhiều đêm mất ngủ để nhớ xem đã nhận tiền từ OceanBank vào những lần nào. Theo cáo trạng, Đinh Văn Ngọc nhận và chiếm đoạt tổng cộng 1,5 tỉ đồng. Với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, chị Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank cho biết đã chi tiền ngoài hợp đồng tổng cộng hơn 19 tỉ đồng cho 4 bị cáo. Việc chi tiền này theo lệnh trực tiếp từ nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank khi đó là Hà Văn Thắm. Khi được tòa xét hỏi, cựu TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn cũng khai nhận: Nguồn tiền chi ngoài hợp đồng cho 4 bị cáo do Hà Văn Thắm trực tiếp chỉ đạo chi để khuyến khích khách hàng gửi tiền. Phạm Xuân Quang - nguyên Kế toán trưởng BSR được cơ quan điều tra xác định nhận và chiếm đoạt tổng số tiền tương đương hơn 2,2 tỉ đồng. Về phần mình, Hà Văn Thắm khai nhận: Chủ trương chi tiền ngoài hợp đồng để khuyến khích khách hàng của OceanBank đã có từ năm 2008. Tuy nhiên, do có quá nhiều khách hàng, cộng thêm thời gian đã lâu nên Thắm khai không thể nhớ chính xác chi cho lãnh đạo BSR bao nhiêu tiền.

