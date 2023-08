Hai anh em "biến" phòng trọ thành tụ điểm ma túy

Trong số các đối tượng đang bị Công an thành phố Dĩ An tạm giữ có hai anh em ruột là Hồ Văn Hảo (26 tuổi) và Hồ Vũ Luân (23 tuổi, cùng quê Cà Mau) và Nguyễn Thị Nhí (29 tuổi, là bạn gái của Hảo).

Công an cho biết, sau thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và thường xuyên có mặt tại một phòng trọ, ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Căn phòng này do Hảo và Nhí quản lý.

Hồ Vũ Luân bị bắt giữ khi tàng trữ ma túy. (Ảnh: CA)

Từ nghi vấn, công an tiến hành kiểm tra phòng trọ và bắt quả tang Hảo, Nhí cùng hai người khác đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, công an thu giữ 10 túi nilong bên trong có chứa ma túy đá, cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, còn phát hiện một khẩu súng (dạng súng rulo) cùng 4 viên đạn.

Khẩu súng được Hảo mua để phòng thân để "hành nghề" bán ma túy. (Ảnh: CA).

Qua lời khai của Hảo, công an tiếp tục khám xét phòng trọ khác cũng nằm trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp do Hồ Vũ Luân (em trai của Hảo) thuê. Ở đây, công an thu giữ 1 bịch ma túy lớn trong phòng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, mua ma túy về sử dụng và phân ra bán lại cho người nghiện. Các con nghiện đến mua ma túy có thể sử dụng ngay tại chỗ. Hảo khai, khẩu súng là của mình và mua để phòng thân.

Công an thành phố Dĩ An đang mở rộng điều tra hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và việc tàng trữ vũ khí trái phép của các đối tượng để xử lí theo quy định.