Hai anh em ở Bình Phước đánh nhau, 1 người chết

Điều tra vụ nam sinh viên tử vong trong KTX Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Công an TP.Dĩ An phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết của nam sinh tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.