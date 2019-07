Ngày (9/7) Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 9/8/2018, Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ tổ chức tuần tra trên địa bàn. Tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, điều khiển xe máy biểu hiện say.

Sau đó, tổ tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ, sau đó cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra và được đưa về trụ sở Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ để làm việc.

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù.

Tại đây, anh Hiếu cho rằng không vi phạm nên không ký biên bản. Lúc đó Bùi Đức Nghĩa là cán bộ Công an phường đã đánh Hiếu. Sau đó, Nguyễn Tuấn Anh cũng đánh anh Hiếu.

Sau đó, anh Nguyễn Chí Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện điều trị, đến ngày 13/8/2018 thì tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đều thừa nhận có đánh anh Hiếu. Tuy nhiên, hai bị cáo cho rằng nguyên nhân tử vong của bị hại không phải do mình gây ra.

Bị cáo Nghĩa cho rằng, sau khi làm việc Hiếu không chịu ký biên bản vi phạm, còn dọa sẽ phá trụ sở công an nên dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp vùng bụng của Hiếu. Khi ra trước cổng, anh Hiếu kêu than nên Nghĩa thấy vậy đã dùng dép đánh và gối vào vùng bụng anh Hiếu.

Giám định viên thuộc Trung tâm giám định pháp y TP Cần Thơ về nguyên nhân tử vong của nạn nhân là suy đa cơ quan do vỡ tá tràng.

Theo đại diện VKSND, vụ việc xảy ra do hai bị cáo nóng tính, đánh bị hại nhằm thỏa mãn cơn tức giận của mình nên đã gây thương tích dẫn đến bị hại tử vong. Về kết luận giám định tử thi và giải thích của giám định viên tại tòa phù hợp nguyên nhân tử vong của bị hại.

Viện VKSND nhận định, hành vi của bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Hành vi này xâm phạm đến an ninh trật tự tại địa phương, làm giảm uy tín và danh dự của ngành công an.

Viện KSND đã đề nghị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Dự kiến, sáng mai 10/7, Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP. Cần Thơ sẽ tuyên án./.