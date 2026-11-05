Hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến công an đầu thú, xin bàn giao

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Bảo, Công an TP Hải Phòng, Zhang Shi Jie và vợ là Wang Jing đã bỏ trốn sang Việt Nam do vi phạm pháp luật tại Trung Quốc. Ngày 12/9/2026, hai người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào địa phận tỉnh Lạng Sơn, sau đó di chuyển bằng taxi về Hà Nội.

Do không biết tiếng Việt và không có thị thực hợp lệ, Zhang Shi Jie và Wang Jing không thể thuê nhà nghỉ, khách sạn, phải sống lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đến ngày 15/9/2026, cả hai tìm đến trụ sở Công an xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời khai báo việc đang bị Công an Trung Quốc triệu tập.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Bảo đã tiến hành làm việc, lập hồ sơ và triển khai các biện pháp xác minh theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, ngày 2/11/2026, Công an xã Vĩnh Bảo tổ chức dẫn giải, bàn giao Zhang Shi Jie và Wang Jing cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

Quá trình dẫn giải, bàn giao được thực hiện bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.