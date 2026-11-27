Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vụ án được phát hiện ngày 17/11 tại phường Hồng Bàng. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can Nguyễn Huy Trung (sinh năm 1992; đăng ký thường trú tại phường Mão Điền, TP Bắc Ninh; hiện cư trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi liên quan.

Đối tượng Nguyễn Huy Trung. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Công an thành phố đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của bị can Nguyễn Huy Trung chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Việc tiếp nhận thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra và giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.