Hai thanh niên chết dưới kênh ở Tân Phước, Tiền Giang do tai nạn giao thông

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận hai nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, suy hô hấp, phù phổi cấp do ngạt nước xuất phát từ vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm tối.

Như VOV đưa tin, khoảng 22h ngày 11/3, người dân ở ấp 1, xã Tân Lập 1, khi đang ngủ bỗng dưng nghe âm thanh rất lớn tại gần cầu Vĩ bắc ngang kênh Một (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước). Khi người dân đến hiện trường quan sát, phát hiện 1 mô tô nằm ngay mé kênh đang trong tình trạng đèn xe còn cháy. Nghi vấn có chuyện xảy ra, người dân mò tìm dưới dòng nước phát hiện thi thể anh Nguyễn Danh Lợi (ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Nơi xảy ra tai nạn làm 2 người đi mô tô tử vong

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phước đến hiện trường phát hiện thêm thi thể anh Đinh Văn Lộc nằm dưới dòng nước. Cả 2 thi thể nạn nhân đều có nhiều vết thương.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, chiều ngày 11/3 anh Lộc và Lợi có đến quán nhậu ở xã Tân Lập 1, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1,5km để dự tiệc sinh nhật. Có thể do uống rượu say, không làm chủ tốc độ, điều khiển mô tô lọt xuống kênh gây ra tai nạn đáng tiếc trên.

Theo người dân địa phương, khu vực này có nhiều cây cầu giao thông lâu ngày đã xuống cấp, dốc cao, nằm ngay ngã ba đường thường hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với người điều khiển mô tô bất cẩn vào đêm tối./.