Hai vợ chồng cãi vã ngoài đường rồi tẩm xăng đốt nhau

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/4, một cặp vợ chồng trẻ đến khu bãi diều Trường Chinh (gần UBND phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM) và xảy ra tranh cãi tại đây.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi cãi vã, cả 2 người đã tạt xăng vào nhau rồi châm lửa đốt. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng mang nước và bình chữa cháy mini đến ứng cứu.

Dù được cứu sống kịp thời nhưng cả 2 đều bị bỏng khá nặng. Theo người dân chứng kiến sự việc, sau khi dập được lửa, người chồng tỉnh táo hơn nên có thể ngồi dậy, trong khi đó người vợ bị bỏng nặng hơn.

Hiện cả 2 người được đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ngoài ra, Công an Quận 12 cũng đang có mặt tại hiện trường để xem xét sự việc./.