Hàng chục con chó “biết mất”, công an xã trắng đêm mật phục cẩu tặc

Ngày 7/6, thông tin từ Công an xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao một đối tượng trộm chó vừa bắt giữ được cho công an huyện xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương đã có hàng chục con chó bị bắt trộm khiến người dân rất bức xúc. Công an xã đã tổ chức nhiều tổ công tác mật phục, chốt chặn tại các ngã đường vị trí quan trọng quyết tóm gọn nhóm “cẩu tặc”.



Khoảng 1h30’ rạng sáng 6/6, một nhóm thuộc Công an xã Giang Sơn Tây đang mật phục như thường lệ thì nghe tiếng chó sủa. Xác định 2 “cẩu tặc” đã vào làng, công an xã phân chia người chốt chặn ở đường ra để bắt giữ.

Nhóm “cẩu tặc” không biết mình đã rơi vào lưới nên vẫn tiếp tục vào sâu trong ngõ làng để dùng kích điện bắt chó. Khi công an ập ra bất ngờ, chúng hoảng loạn chạy ngã xe ra đường. 2 đối tượng hoảng loạn, làm văng bình xịt hơi cay và kiếm khỏi người. Không còn cơ hội chống trả, cả hai vội bỏ lại tang vật, chạy thoát thân.

Một trong hai đối tượng đã kịp chạy thoát, đối tượng còn lại bị khống chế sau đó. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Võ Văn Dũng (SN 1991, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau khi “cẩu tặc” bị bắt, rất đông người dân địa phương đã đến hiện trường, công an xã Giang Sơn Tây đã kịp thời can ngăn, ổn định tình hình, đưa đối tượng về trụ sở xã đảm bảo an toàn.

