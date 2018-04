Hàng chục thanh niên hỗn chiến bằng mã tấu ở Quận 3 do cá độ đá gà

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xách dao, mã tấu chém nhau loạn xạ trên đường Hoàng Sa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay (23/4), Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập nhiều đối tượng có liên quan để điều tra xử lý.

Hỗn chiến bằng mã tấu. (Ảnh: Dân trí)

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà do Trần Thế Toàn, tự “Trương Vu Kỵ” và một nhóm khác do đối tượng Sang “Ngọ” cầm đầu.

Trước đó, chiều ngày 22/4, hai nhóm này tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, Quận 3. Kết quả, nhóm của Toàn đáng lẽ thắng độ nhóm của Sang Ngọ nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn. Ấm ức vì bị trọng tài xử ép nên sau khi ra về, Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão” – một đối tượng trong nhóm Sang Ngọ dọa sẽ kéo người qua chém. Toàn cũng nóng máu, hẹn gặp tại con hẻm trên đường Hoàng Sa ở gần nhà để nghênh chiến. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên cầm hung khí lao vào chém nhau ngay trên đường Hoàng sa một cách công khai.

Vụ việc khiến nhiều người đi đường bị một phen khiếp vía, toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Hậu quả trận hỗn chiến bằng dao, mã tấu và súng bi khiến nhiều người bị thương phải đi cấp cứu. Hiện Công an vẫn đang lấy lời khai của các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc./.

Nóng 24h: Hơn 20 người dàn trận chém nhau giữa phố Sài Gòn VOV.VN - Tối 22/4, Công an phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa. Hơn 20 người dàn trận chém nhau giữa phố Sài Gòn Hơn 20 người thuộc hai băng nhóm cầm theo hung khí đuổi chém nhau trên đường phố khiến nhiều người tham gia giao thông khiếp sợ. Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai VOV.VN - Bước đầu, công an huyện Nhơn Trạch xác định 2 khẩu súng chỉ là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng, không phải vũ khí quân dụng. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bắn nhau kinh hoàng trên phố VOV.VN - Hai nhóm thanh niên gần chục người dùng hung khí, súng bắn nhau trên đường như phim hành động. Bắt trùm ma túy là cựu Cảnh sát, lộ diện hung thủ vụ giết người “1 tỷ“ VOV.VN -Để bắt được ông “trùm” ma túy từng nắm rõ nghiệp vụ trinh sát, công an phải nhiều lần hóa trang thành người bán xôi, người bán đồng nát… Nóng 24h: Hơn 20 người dàn trận chém nhau giữa phố Sài Gòn VOV.VN - Tối 22/4, Công an phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa.