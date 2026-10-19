Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính trong đêm tại Nghệ An

Sáng 19/10, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc khoảng 8 ô tô đỗ trên đường Quang Trung bị đập vỡ kính.

Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra từ đêm 18/10 đến rạng sáng 19/10, tại khu vực vỉa hè đường Quang Trung, trước một chung cư cao tầng thuộc phường Thành Vinh. Khoảng 8 ô tô đỗ tại đây bị đập phá kính, nhiều xe hư hỏng nghiêm trọng.

Cửa kính một ô tô bị đập vỡ.

Rạng sáng 19/10, lực lượng bảo vệ chung cư phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh ban đầu, tài sản bên trong các xe chưa ghi nhận bị mất. Khu vực xảy ra vụ việc không có camera an ninh.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.