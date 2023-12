Hàng loạt vụ việc về điện được chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"

VOV.VN - Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (sinh năm 1963), Thứ trưởng Bộ Công thương về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.