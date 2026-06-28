Hàng nghìn người bị lừa tiền vì kênh bán thuốc giả mạo sư thầy ở Đồng Nai

Tóm tắt

VOV.VN - Lợi dụng “tên tuổi” của sư thầy ở Đồng Nai, Hoàng và 14 đối tượng đã lập kênh bán hàng online thuốc chữa bệnh giả mạo để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người.