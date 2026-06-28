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VOV.VN - Lợi dụng “tên tuổi” của sư thầy ở Đồng Nai, Hoàng và 14 đối tượng đã lập kênh bán hàng online thuốc chữa bệnh giả mạo để chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_hang_nghin_nguoi_bi_lua_tien_vi_kenh_ban_thuoc_gia_mao_su_thay_o_dong_nai.m3u8
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Hàng nghìn người bị lừa tiền vì kênh bán thuốc giả mạo sư thầy ở Đồng Nai
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2026-06/tiktok_hang_nghin_nguoi_bi_lua_tien_vi_kenh_ban_thuoc_gia_mao_su_thay_o_dong_nai.m3u8
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