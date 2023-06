Hậu Giang: Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Thiên Sử (38 tuổi), Trần Văn Út Mười (52 tuổi)), Trần Duy Tân (33 tuổi), Dương Hoàng Vũ (38 tuổi).

Đối tượng Phạm Thiên Sử - Ảnh CAHG

Khởi tố 7 bị can về hành vi “Đánh bạc”, gồm: Lai Phái Nghĩa (40 tuổi), Lê Tấn Đạt (47 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi), Phạm Hồng Phúc (42 tuổi), Nguyễn Tiết Thanh (51 tuổi), Lê Văn Út (37 tuổi), Nguyễn Chí An (39 tuổi).

Theo kết quả điều tra, Phạm Thiên Sử và Trần Văn Út Mười được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Hai đối tượng này nhận các tài khoản đại lý của một đối tượng quen biết qua mạng xã hội để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đá gà trực tuyến qua các trang web cá cược. Sau đó, từ tài khoản đại lý, Sử và Út Mười tạo lập các tài khoản thành viên để cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ đá bóng qua mạng internet ở các giải đấu quốc tế như: Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup), Giải bóng đá ngoại hạng Anh…. và tham gia cá cược các trận gà trực tuyến diễn ra hằng ngày.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc nêu trên hoạt động từ 6/2022 đến nay, trung bình mỗi tháng mức giao dịch khoảng 45 tỷ đồng. Tính đến khi bị lực lượng công an triệt phá, số tiền mà các bị can sử dụng để giao dịch là khoảng 560 tỷ đồng.

Như VOV đã đưa tin, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng móc nối với các đối tượng ở tỉnh khác tổ chức đường dây đánh bạc bằng bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề với quy mô lớn.

Từ thông tin thu thập ban đầu, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ.

Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang chủ công, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây này.

Cơ quan điều tra tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng, 1 xe ô tô, 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 Ipad, 3 Laptop dùng vào việc đánh bạc, nhiều thẻ ATM và nhiều sổ sách giấy tờ ghi tính toán tiền cược.

Đến ngày 1/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan./.