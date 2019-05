Hé lộ nguyên nhân vụ án cả gia đình tử vong tại Bình Dương

Đến chiều tối nay (27/5), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục phối hợp khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng và con nhỏ 4 tuổi tử vong trong căn nhà trọ ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, Cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn nên người chồng đã sát hại vợ đang mang thai, con nhỏ rồi treo cổ tự sát.

Các nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Trần Văn Cường (35 tuổi), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) và con gái là Trần Kim Phượng (4 tuổi).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.



Theo điều tra, từ tháng 3/2018, gia đình trên thuê phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An để làm nghề bán sữa bắp cho các cửa hàng.

Trước đó, sáng 27/5, một đồng nghiệp gọi điện thoại cho Cường rủ đi làm nhưng không liên lạc được nên đến phòng trọ để kiểm tra.

Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, khoảng 9h30 cùng ngày, người này nhìn qua cửa sổ thì thấy chị Hằng và bé Phượng nằm bất động trên giường, anh Cường trong tư thế treo cổ, cửa phòng bị khóa bên trong.

Lực lượng công an khám nghiệm tại hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an ghi nhận trên thi thể chị Hằng và bé Phượng có thương tích ở vùng cổ, bên cạnh có một con dao dính máu, chị Hằng đang mang thai sắp sinh.

Theo người nhà các nạn nhân, gần đây giữa anh Cường và chị Hằng thường xảy ra mâu thuẫn, to tiếng về chuyện tiền bạc, đến sáng nay thì phát hiện vụ việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ./.