Hiện trường vụ thu giữ hơn 700kg ma túy đá, truy bắt kẻ cầm đầu

Trước đó, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cấu kết với các đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhận định đây là đường dây ma túy lớn với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An xác lập chuyên án VA – 319MT, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ.