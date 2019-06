“Hiệp sĩ” ở Bình Dương bị chém đứt gân tay được miễn viện phí

Sau 1 tuần điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM, "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) - người ra tay trợ giúp cho lực lượng công an bắt đối tượng ngáo đá nhưng bị chém đứt gân tay, đã xuất viện. Bệnh viện quận Thủ Đức miễn toàn bộ viện phí cho “hiệp sĩ” này.

Anh Tiên cho biết đây là lần thứ 3 bị thương do các đối tượng tấn công.

Đại diện Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM cho biết, sau khi thông tin “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên khống chế đối tượng ngáo đá nhưng không may bị chém đứt gân tay phải phẫu thuật được đăng tải trên VOV, các bác sĩ đã tận tình điều trị và chăm sóc cho anh, tạo điều kiện để anh Tiên về kiểm tra tiệm bánh mì rồi trở lại bệnh viện điều trị tiếp.



Cảm động trước hành động nghĩa hiệp của anh Tiên, bệnh viện gửi lại số tiền 10 triệu ban đầu anh ứng tiền viện phí, đồng thời điều trị và cấp thuốc miễn phí cho đến khi anh Tiên xuất viện.

“Tôi chỉ mong được khỏe mạnh. Bác sĩ rất chu đáo, được miễn phí là tôi đã mãn nguyện và cảm ơn bệnh viện lắm rồi. Thấy người ta cần mình thì mình làm nhưng gặp không may thôi, chứ cuộc sống và nghề làm bánh mì của tôi đủ nuôi mình rồi” -Anh Nguyễn Tăng Tiên chia sẻ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Như VOV đã đưa, "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên là người từng tham gia nhiều vụ việc hỗ trợ lực lượng công an trấn áp và bắt giữ tội phạm. Anh Tiên cũng tự mình bắt nhiều đối tượng trộm, cướp để giao cho công an, giúp người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Vừa qua, anh Tiên hỗ trợ lực lượng công an bắt đối tượng ngáo đá tấn công phòng trọ ở Khu phố Bình Đường 3, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đe dọa tính mạng 2 người trong phòng. Do lực lượng công an phường và phòng cháy chữa cháy mặc quân phục nên anh Tiên đã đến thuyết phục đối tượng ngáo đá ra khỏi phòng trọ.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tuy nhiên, đối tượng này manh động, không chịu khuất phục mà còn mở vòi bình ga dọa nổ. Anh Tiên đã phá cửa lao vào để bắt đối tượng nhưng không may bị chém vào cổ tay. Tay anh Tiên bị đứt nhiều gân, khiến các ngón bị tê liệt không thể duỗi.