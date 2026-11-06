Hoãn phiên phúc thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Ngày 6/11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án. Tuy nhiên, do phát sinh một số vấn đề tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn xét xử.

Sau khi hoàn tất phần thủ tục, kiểm tra căn cước các bị cáo và công bố nội dung kháng cáo cũng như những nội dung liên quan đến vụ án, HĐXX cho biết, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã cung cấp thêm một số tài liệu, tình tiết mới đề nghị được xem xét khi lượng hình.

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Cụ thể, bị cáo Hoan xuất trình văn bản của một số đơn vị ghi nhận những đóng góp của mình trong hoạt động cứu trợ người cao tuổi, trẻ em, hỗ trợ kinh phí mổ tim và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, một số trường học, một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các tổ chức, cá nhân tại địa phương cũng có đơn kiến nghị, đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngoài bị cáo Hoan, một số bị cáo khác cũng bổ sung tài liệu liên quan đến hoàn cảnh gia đình có công với cách mạng, văn bản của các đơn vị đề nghị giảm nhẹ hình phạt và giấy tờ ghi nhận hoạt động công đức.

Đáng chú ý, qua phần thẩm vấn của Chủ tọa phiên tòa, cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Hoãn phiên tòa do một bị cáo rút đơn và vắng luật sư

Trong quá trình xét hỏi, sau khi được HĐXX giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này.

Một bị cáo khác cho biết, chỉ đến khi ra phiên tòa mới biết gia đình đã mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, luật sư không thể có mặt do gia đình có việc đột xuất và đã gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước những diễn biến trên, sau khi lấy ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để có thêm thời gian xác minh những thông tin mới mà các luật sư đã cung cấp tại phiên tòa sáng nay.

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và bị cáo Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.