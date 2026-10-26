Hôm nay xét xử Mr Pips, Shark Bình và Mr Hunter trong vụ án lừa đảo 1.500 tỷ đồng

Sáng nay 26/10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.

Tổng cộng 188 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Các bị cáo Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh tòa, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 2 bị can khác về các tội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát xác định Mr Pips Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, 177 bị cáo khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Số tài sản khổng lồ được thu giữ trong vụ án Mr Pips.

Tạo lập sàn ảo giống với sàn chứng khoán quốc tế để "lùa gà"

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các “công ty ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.