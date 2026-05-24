Hơn 32.000 người mắc bẫy nhóm lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream “đổ thạch”, “cắt đá, tìm ngọc”.

Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ gồm người livestream giới thiệu “luật chơi”, người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp “cắt đá”.

Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm. Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”, khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống “trúng thưởng” nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do như đóng “thuế”, “phí đổi tiền”, “phí xác minh”, “phí làm hóa đơn”, “phí nhận thưởng".

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những cá nhân có liên quan.