中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 32.000 người mắc bẫy nhóm lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc

Chủ Nhật, 12:59, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá, tìm ngọc” trên mạng xã hội facebook. Đồng thời, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream “đổ thạch”, “cắt đá, tìm ngọc”. 

Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… và thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

hon 32.000 nguoi mac bay nhom lua dao livestream cat da tim ngoc hinh anh 1
Các đối tượng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ gồm người livestream giới thiệu “luật chơi”, người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp “cắt đá”. 

Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm. Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”, khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Ban đầu, đối với những người tham gia với số tiền nhỏ, các đối tượng có thể hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống “trúng thưởng” nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao rồi yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do như đóng “thuế”, “phí đổi tiền”, “phí xác minh”, “phí làm hóa đơn”, “phí nhận thưởng".

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước. 

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những cá nhân có liên quan.  

Theo Phạm Công/vietnamnet
Tag: Công an Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản truy tố cắt đá tìm ngọc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc
Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk
Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa đấu tranh triệt phá một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của người bị hại.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 300 tỷ đồng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 22/5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa đấu tranh triệt phá một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của người bị hại.

Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa phối hợp với Công an phường Quảng Phú điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng lập Fanpage khách sạn giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) vừa phối hợp với Công an phường Quảng Phú điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật