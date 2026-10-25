English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huế đã xác định nghi phạm đốt phá 2 ô tô trên đường Hà Nội

Chủ Nhật, 15:08, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Huế đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt phá ô tô, làm hư hỏng 2 phương tiện trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa. Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Sáng 25/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế xác nhận, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt phá ô tô xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai, có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Danh tính người này chưa được công bố. Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

hue da xac dinh nghi pham dot pha 2 o to tren duong ha noi hinh anh 1
Hiện trường vụ ô tô con bị đốt trên đường Hà Nội, thành phố Huế.

Trước đó, khoảng 2h sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu cùng bên.

Một ô tô đậu ngay phía sau cũng bị hư hỏng, xuất hiện nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước và khu vực cửa phụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xác định người liên quan. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ 542C ở Nghệ An
Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ 542C ở Nghệ An

VOV.VN - Đang lưu thông trên tỉnh lộ 542C qua xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ 542C ở Nghệ An

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ 542C ở Nghệ An

VOV.VN - Đang lưu thông trên tỉnh lộ 542C qua xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe buýt bất ngờ cháy trơ khung ở Đà Nẵng, không thiệt hại về người
Xe buýt bất ngờ cháy trơ khung ở Đà Nẵng, không thiệt hại về người

VOV.VN - Tối 24/10, một xe buýt đang lưu thông trên Quốc lộ 40B, đoạn qua phường Hương Trà (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe hư hỏng nặng

Xe buýt bất ngờ cháy trơ khung ở Đà Nẵng, không thiệt hại về người

Xe buýt bất ngờ cháy trơ khung ở Đà Nẵng, không thiệt hại về người

VOV.VN - Tối 24/10, một xe buýt đang lưu thông trên Quốc lộ 40B, đoạn qua phường Hương Trà (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe hư hỏng nặng

Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ
Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, tăng ga bỏ chạy...

Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, tăng ga bỏ chạy...

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật