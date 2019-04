Huế: Đồng loạt tấn công 6 điểm mua bán, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ”

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt xóa 6 điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 9 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật cỏ Mỹ tại cơ quan công an.

Trước đó, lúc 14 giờ chiều ngày 10/4, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Huế chia thành 6 mũi công tác đã đồng loạt ập vào 6 ngôi nhà tại kiệt 16 đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế.

Khám xét khẩn cấp tại 6 ngôi nhà này, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 5kg “cỏ Mỹ”, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 9 đối tượng gồm Nguyễn Văn Châu (52 tuổi), Phạm Thị Hoa (52 tuổi), Lê Thị Hồng (53 tuổi), Nguyễn Thế Tài (28 tuổi), Hồ Thị Hạnh (53 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nga (32 tuổi), Lê Đình Mạnh (31 tuổi), Đinh Văn Tuấn (54 tuổi), cùng trú tại Kiệt 16, đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế và Trương Hữu Bảo (52 tuổi), trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế cùng nhiều tang vật có liên quan.

Lượng cỏ Mỹ bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép “cỏ Mỹ” cho các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Hồ Chí Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Gần 1 năm trở lại đây, kiệt 16, đường Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế là điểm nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (cỏ Mỹ) gây bức xúc trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Con hẻm này không có hệ thống điện chiếu sáng, camera giám sát an ninh.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Theo phản ảnh của người dân, nơi đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới, tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, sử dụng nhiều phương tiện đặc chủng, chó nghiệp vụ bắt quả tang, khám xét đồng loạt 6 điểm. Việc xóa nhanh các điểm này của lực lượng công an nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật./.