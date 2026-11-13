Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy ngay trên ôtô

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 3/10, Đoàn Mạnh Duy (sinh năm 2003) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29E-702.xx đón Bùi Đức An (sinh năm 1995) và Nguyễn Nhật Quang (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ketamine ngay trên xe.

Tang vật, phương tiện bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Quá trình di chuyển qua địa bàn các xã Nghĩa Trụ, Phụng Công; các đối tượng phân công người chuẩn bị, cung cấp ma túy, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển phương tiện để tiếp tục sử dụng ma túy, đồng thời di chuyển liên tục nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi xe di chuyển trên đường ĐT379, cách vòng xuyến Văn Giang khoảng 200m, Tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng xe kiểm tra. Phát hiện lực lượng Công an, An và Quang bỏ chạy, Duy ở lại trên xe.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon chứa 0,3016 gam ma túy ketamine và phát hiện 0,0437 gam ma túy ketamine bám dính tại một số vị trí trong xe cùng các đồ vật liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Duy và Bùi Đức An về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Nhật Quang theo quy định.