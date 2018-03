Kẻ bắt cóc 2 bé gái ở TP HCM đòi tiền chuộc 50.000 USD khai gì?

Liên quan đến vụ bắt cóc 2 bé gái để tống tiền 50.000 USD, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố vụ án và tiến hành bắt giữ khẩn cấp 1 phụ nữ quốc tịch Mỹ.

Quá trình điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bà Trương Hương (sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ) người có vai trò quan trọng trong vụ án. Người giúp việc Lâm Thị Phương D (sinh năm 2003, quê Trà Vinh) cho gia đình ông Trần Hoàng là cha ruột của 2 bé gái và cha của người giúp việc cũng bị công an câu lưu để làm rõ vụ việc. Lâm Thị Phương D là người có mặt tại hiện trường khi tổ trinh sát ập vào giải cứu cho 2 bé gái.

Giải cứu thành công hai bé gái bị bắt cóc.

Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu bà Hương thừa nhận có tham gia vụ bắt cóc 2 cháu bé Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi). Người giúp việc cũng thừa nhận bà Hương chính là người đã yêu cầu mình đem 2 bé gái rời khỏi trường sau giờ tan học thuê xe ôm chở đến đến một căn nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Tuy nhiên bà Hương không thừa nhận mình nắm vai trò tổ chức vụ bắt cóc đòi 50.000 USD tiền chuộc và cho rằng còn thêm những người khác.

Trước đó, chiều 7/3 anh Trần Hoàng (ngụ Quận 11) hốt hoảng đi tìm 2 con gái của mình là Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) khi không thấy 2 cháu về nhà sau giờ tan học. Cùng gia đình tìm kiếm bất thành anh Hoàng đã báo công an địa phương. Được biết, 2 đứa trẻ được anh Hoàng báo mất tích là con của anh và người vợ sau tên C. Trước đó anh Hoàng có với người vợ trước một người con trai 15 tuổi. Hiện cả 2 người vợ này đều đã ly hôn với anh Hoàng, 2 cháu gái M.A và B.N ở với anh và bà nội.

Trong quá trình tìm kiếm thì sáng 9/3, mẹ anh Hoàng nhận được tin nhắn yêu cầu tiền chuộc 50.000 USD và kèm theo một đoạn clip quay hình 2 bé gái nêu trên. Nhận được thông tin này, trinh sát Công an Quận 11 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vào cuộc chiều 9/3, công an đã khoanh vùng được khu vực nghi có 2 cháu bé bị giam giữ, là phòng trọ ở quận Bình Tân và đã giải cho cứu 2 cháu bé an toàn.

Do vụ án có yếu tố liên quan đến người mang quốc tịch nước ngoài và còn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ do đó cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.