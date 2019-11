Kẻ giết cha vì không cho tiền mua ôtô chịu mức án chung thân.

Sáng 25/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử đối tượng Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND, do mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi), vì nhiều lần xin tiền mua ô tô chạy taxi nhưng không được, trưa ngày 16/5/2019, trong khi ông Ân đang nấu cơm hai cha con lại xảy ra mâu thuẫn, Vũ Hoàng Hợp đã bất ngờ dùng tuốc-nơ-vít, dao, búa đâm, chém và đập liên tiếp vào người ông Ân khiến ông tử vong.



Sau khi gây án, Hợp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).



Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra. Đến 15h cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt được Vũ Hoàng Hợp khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).



Tại cơ quan công an, Hợp khai nhận do mâu thuẫn với cha đẻ từ trước vì nhiều lần xin tiền ông Ân để mua ôtô chạy taxi nhưng ông Ân không cho. Cho rằng ông Ân không thương mình nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra xích mích, to tiếng với nhau.



Được biết Hợp là con thứ ba của ông Vũ Hoàng Ân, chạy xe ôm ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Hợp từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, có vợ và hai con nhỏ nhưng đã ly hôn.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Hoàng Hợp tù chung thân./.