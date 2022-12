Khám xét trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM

Việc khám xét được cho là liên quan tới vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương khác. Trong quá trình khám xét, lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ và bảo vệ dân phố túc trực phía bên ngoài, không cho người lạ vào. Đến 17h30 ngày 24/12, công tác khám xét hoàn tất.

Trước đó, chiều 23/12, Công an TP.Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V do ông Trần Văn Chủ làm giám đốc và đã mời mời giám đốc, phó giám đốc cùng 7 người đến trụ sở làm việc.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V trước khi bị kiểm tra (Ảnh: B.T)

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án; tổ chức bắt giữ các đối tượng, khám xét khẩn cấp 9 trung tâm đăng kiểm bao gồm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang); Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP.Thủ Đức, TP.HCM); Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân); Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè). Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 33 đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, khi kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, các giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra nhóm này còn cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ../.