Khánh Hòa: Bắt hai đối tượng "cát tặc" liên quan cán bộ công an xã hy sinh

Khi tuần tra truy chặn “cát tặc” xuyên đêm 20/3, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn đang sử dụng bè tự chế có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép trên sông Cái qua địa phận thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm – nơi tiếp giáp với địa bàn xã Diên Thọ. Mặc dù tổ công tác đã lên tiếng yêu cầu vận hành bè vào sát bờ để kiểm tra hành chính, thế nhưng các đối tượng bất chấp, cố tình vận hành bè khai thác cát ra giữa dòng sông.

Công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn. Ảnh: Văn Nhất

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm và vi phạm pháp luật, Đại úy Nguyễn Xuân Hải lao xuống sông bơi về phía bè khai thác cát, nỗ lực truy chặn, bắt giữ đối tượng và phương tiện. Do bị đuối nước nên Đại úy Nguyễn Xuân Hải chìm xuống dòng sông trong đêm tối. Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương dò tìm xuyên đêm, đến 7h37’ sáng 21/3 mới tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.