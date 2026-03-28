Khánh Hòa: Bắt hai đối tượng "cát tặc" liên quan cán bộ công an xã hy sinh

Thứ Bảy, 10:45, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Chống người thi hành công vụ” đối với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1980, trú tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Anh Tuấn (SN 1981, trú tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa).

Khi tuần tra truy chặn “cát tặc” xuyên đêm 20/3, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn đang sử dụng bè tự chế có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép trên sông Cái qua địa phận thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm – nơi tiếp giáp với địa bàn xã Diên Thọ. Mặc dù tổ công tác đã lên tiếng yêu cầu vận hành bè vào sát bờ để kiểm tra hành chính, thế nhưng các đối tượng bất chấp, cố tình vận hành bè khai thác cát ra giữa dòng sông.

Công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Anh Tuấn. Ảnh: Văn Nhất

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm và vi phạm pháp luật, Đại úy Nguyễn Xuân Hải lao xuống sông bơi về phía bè khai thác cát, nỗ lực truy chặn, bắt giữ đối tượng và phương tiện. Do bị đuối nước nên Đại úy Nguyễn Xuân Hải chìm xuống dòng sông trong đêm tối. Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương dò tìm xuyên đêm, đến 7h37’ sáng 21/3 mới tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Theo Hữu Toàn/Báo CAND
Tag: Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Chống người thi hành công vụ
Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ
Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Trước tình trạng bạo lực y tế ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất coi hành vi bạo lực với nhân viên y tế như một hành vi chống người thi hành công vụ.

Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

Đề xuất coi hành vi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Trước tình trạng bạo lực y tế ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề xuất coi hành vi bạo lực với nhân viên y tế như một hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi
Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (30 tuổi), ở phường Đăk Bla để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi

Bắt giữ thanh niên chống người thi hành công vụ ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (30 tuổi), ở phường Đăk Bla để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Truy nã đối tượng chống người thi hành công vụ
Truy nã đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Tài (SN 1983, cư trú xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Truy nã đối tượng chống người thi hành công vụ

Truy nã đối tượng chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Tài (SN 1983, cư trú xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

