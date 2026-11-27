Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tường Vy, sinh năm 1989, trú phường Nam Nha Trang, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với bị can bị can Nguyễn Thị Tường Vy. (Ảnh: CAKH)

Trước đó, ngày 28/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hộ kinh doanh VYSNEAKERS NHA TRANG, tại số 1 Phù Đổng, phường Nha Trang, do bà Nguyễn Thị Tường Vy làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 200 đôi giày mang nhãn hiệu Nike, đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Tường Vy thu mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn với giá rẻ hơn hàng thật, sau đó bán lại kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 220 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc vẫn xảy ra, trong đó các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ vận chuyển để đưa hàng đến người tiêu dùng. Chỉ trong tháng 11, các lực lượng chức năng toàn tỉnh ghi nhận 11 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường, nhất là đối với các mặt hàng có giá trị thương hiệu lớn.

Công an và quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa tại khu vực phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Tường Vy về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.