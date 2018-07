Khánh Hòa: Tạm giữ thanh niên chém chủ quán nước ven Quốc lộ 1A

Trước đó, vào tối ngày 22/7, Lê Văn Hòa đến quán giải khát của bà Quách Thị Kim Hoa, 52 tuổi, ở ven Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Thấy bà Hoa đeo nhiều trang sức quý, Hòa nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hòa đã bị công an bắt giữ.

Đêm tối, xung quanh vắng người, Hòa lấy con dao chặt dừa lao đến chém tới tấp vào người bà Hoa khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Cho rằng nạn nhân đã tử vong, Hòa kéo bà Hoa ra sau nhà giấu xác, rồi cướp hai vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.

Bà Hoa được mọi người phát hiện chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được bác sĩ cứu chữa, hiện bà Hoa đã qua cơn nguy kịch. Hung thủ đã bị công an bắt giữ cùng tài sản của nạn nhân, sau hơn 1 ngày gây án.

Được biết, Hòa từng làm dân quân tại địa phương nhưng sau đó vi phạm kỷ luật nên bị cho thôi việc. Hòa cũng là đối tượng nghiện cỏ Mỹ, một loại ma túy gây ảo giác./.

Công an An Giang tạm giữ hình sự đối tượng giết người để điều tra VOV.VN - Hôm nay (18/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn (27 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.