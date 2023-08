Khen thưởng 3 cán bộ công an dũng cảm truy bắt đối tượng gây rối

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định tặng Giấy khen đột xuất cho Trung tá Kiều Quốc Thanh- Trưởng Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu; Đại úy Huỳnh Tấn Khanh - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Bạc Liêu và Đại úy Nguyễn Văn Chung - cán bộ Công an phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại tá Châu Quốc Huy- Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi sức khỏe Đại úy Huỳnh Tấn Khanh (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đối với những cán bộ, chiến sĩ đã không ngại nguy hiểm, dũng cảm đương đầu trước tội phạm và đã trở thành tấm gương sáng cho toàn lực lượng noi theo, góp phần bảo đảm ANTT và sự bình yên của nhân dân trong tỉnh.

Trước đó như Đài TNVN đưa tin, khoảng 17h ngày 11/8, Nguyễn Trọng Thịnh (SN 1985), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn Phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Nhận được tin báo, Công an Phường 1, thành phố Bạc Liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng Thịnh về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an Phường 1, Thịnh có hành vi chống đối, bỏ chạy.

Lúc này, Đại úy Huỳnh Tấn Khanh - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Bạc Liêu đang đến Công an Phường 1 liên hệ công tác ngay lập tức hỗ trợ Trung tá Kiều Quốc Thanh- Trưởng Công an Phường 1 và Đại úy Nguyễn Văn Chung- cán bộ Công an Phường 1 đuổi theo truy bắt.

Đối tượng Thịnh đã dùng đoạn kim loại nhọn (cây xôm gạo) gây thương tích cho 3 cán bộ Công an, trong đó Đại úy Huỳnh Tấn Khanh bị trọng thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, điều trị.

Thịnh bị công an khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại tá Châu Quốc Huy- Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Huỳnh Tấn Khanh.