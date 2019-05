Khen thưởng Ban Chuyên án vụ 2 thi thể trong thùng bê tông

Chiều nay (20/5), ghi nhận thành tích của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng phát hiện 2 thi thể được giấu trong thùng bê tông tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên khen thưởng các cá nhân có công trong chuyên án.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã trao tặng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Dương, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận thành tích của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 3 quần chúng có tinh thần mưu trí, phát hiện và trình báo cơ quan công an bắt giữ 04 nghi can.

Cũng tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Giám đốc công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra phá án nhanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm tặng thưởng Công an tỉnh 100 triệu đồng.

Trước đó, đêm ngày 15/5/2019, Công an tỉnh nhận được tin báo trên địa bàn huyện Bàu Bàng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, làm phát sinh tâm lý bất an trong nhân dân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng chí Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc và đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.

Sau hơn 2 ngày tích cực điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác minh, làm rõ các đối tượng gây án và tiến hành truy bắt.