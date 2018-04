Khen thưởng lực lượng phá án vụ cưỡng đoạt tài sản trên ngư trường

Liên quan vụ việc bắt nhóm đối tượng “cưỡng đoạt tài sản trên ngư trường Cà Mau” VOV đã thông tin, chiều nay (21/4), nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau đã được lãnh đạo tỉnh này khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phá nhanh vụ án.

Tại buổi lễ khen thưởng diễn ra chiều nay, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh này trao Bằng khen cho Thiếu tá Dương Hoàng Thám, Phó đội trưởng Đội hai (Phòng CSHS Công an tỉnh); Đại uý Dư Thanh Bình, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm Hình sự-Kinh tế-Ma tuý (Công an tỉnh) và Trung uý Trần Vũ Phong, Trinh sát Đội CSĐT tội phạm Hình sự-Kinh tế-Ma tuý (Công an huyện Trần Văn Thời).

Nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Cà Mau được khen thưởng vì phá nhanh vụ án "cưỡng đoạt tài sản trên biển".

Ngoài ra, 9 cán bộ, chiến sĩ khác thuộc cơ quan nghiệp vụ của Công an huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh và cấp phòng thuộc Công an tỉnh cũng được Giám đốc Công an tỉnh này tặng Giấy khen.

Trước đó, VOV đã thông tin, thời gian vừa qua, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ven tuyến biển Tây Nam (thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau) xuất hiện một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt các đối tượng liên quan đến vụ án.

Qua theo dõi, ngày 19/4, hai tổ công tác của lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trương Bé Nhật (SN 1973, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) và hai anh em ruột là Nguyễn Giang Lâu (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), cùng ngụ xã Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng trên, lực lượng chức năng cũng đã mời 19 đối tượng khác có liên quan về làm việc.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ./.