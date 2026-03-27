Khi cảnh sát giả gặp cảnh sát thật

Theo đó, vào hồi 23h10 ngày 22/3, tại tuyến đường thuộc khối 8, phường Vinh Hưng, Công an phường Vinh Hưng phối hợp với tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Võ Mạnh Anh (SN 2003), trú tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Cao Trung Nam (SN 2004), trú tại xã Quỳnh Lưu và Thái Doãn Hoàng (SN 2006), trú tại phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng này lợi dụng đêm khuya, chặn xe của người dân tham gia giao thông rồi giả danh là "Tổ công tác 373 mặc thường phục" để đe dọa, yêu cầu nộp tiền xử phạt vi phạm. Cụ thể, khi phát hiện anh N.Đ.T. (SN 2007), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An điều khiển xe máy điện chở theo chị N.H.T.N. (SN 2008), trú tại phường Vinh Phú, nhóm đối tượng ép dừng xe và yêu cầu chuyển số tiền 500.000 đồng với lý do xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Trong quá trình các đối tượng đang thực hiện giao dịch nhận tiền, Công an phường Vinh Hưng và Phòng Cảnh sát cơ động kịp thời phát hiện, bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.