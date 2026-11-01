English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khi Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công
Chủ Nhật, 07:52, 01/11/2026

Khi Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công

VOV.VN - Một phiên tòa dân sự đặc biệt khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân vừa là người khởi kiện trong vụ án dân sự công ích, vừa thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án và những người tham gia tố tụng.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV1
Podcast liên quan
Vụ án liên quan "Bầu Đoan": Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung
Vụ án liên quan "Bầu Đoan": Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa trả hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á và các đơn vị liên quan để điều tra bổ sung.

Viện kiểm sát: Không có căn cứ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo
Viện kiểm sát: Không có căn cứ cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo

VOV.VN - Theo đề nghị của Viện kiểm sát, không có căn cứ cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo mà chỉ đề nghị giảm án 6-12 tháng tù so với mức án sơ thẩm.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số"
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận chuyển giao bộ học liệu "Bình dân học vụ số"

VOV.VN - Chiều 26/8, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Hội nghị do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.

Nghe nhiều

Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Tiêm chủng mở rộng: Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam chung tay hiện thực hóa mục tiêu không còn tai nạn giao thông
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Honda Việt Nam trang bị kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh miền Trung
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Gần 14 triệu mũ bảo hiểm được Honda Việt Nam trao tận tay học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1