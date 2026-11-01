Khi Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công

VOV.VN - Một phiên tòa dân sự đặc biệt khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân vừa là người khởi kiện trong vụ án dân sự công ích, vừa thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án và những người tham gia tố tụng.
VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa trả hồ sơ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á và các đơn vị liên quan để điều tra bổ sung.
VOV.VN - Theo đề nghị của Viện kiểm sát, không có căn cứ cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo mà chỉ đề nghị giảm án 6-12 tháng tù so với mức án sơ thẩm.
VOV.VN - Chiều 26/8, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Hội nghị do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.