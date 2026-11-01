Chủ Nhật, 07:52, 01/11/2026

Khi Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công

VOV.VN - Một phiên tòa dân sự đặc biệt khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân vừa là người khởi kiện trong vụ án dân sự công ích, vừa thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án và những người tham gia tố tụng.