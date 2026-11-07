Khởi tố 11 vụ án, xử phạt gần 7,5 tỷ đồng vi phạm khoáng sản ở Đồng Nai

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã chủ động tham mưu và phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản đã được triển khai quyết liệt từ thành phố đến cơ sở.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm cả trên bộ lẫn dưới sông.

Cụ thể, từ năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đã phát hiện 257 vụ với 363 đối tượng vi phạm pháp luật về khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tạm giữ nhiều phương tiện và tang vật liên quan.

Công an làm việc với một đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 8 vụ với 20 bị can về các tội “Vi phạm về khai thác tài nguyên, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 249 vụ với 343 cá nhân mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, tổng số tiền phạt hơn 5,8 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn TP.Đồng Nai tiếp tục kiểm tra, phát hiện 62 vụ với 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, hủy hoại đất.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 3 vụ với 15 bị can về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Mua bán hóa đơn"; xử phạt 24 cá nhân, 2 tổ chức với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; chuyển 33 vụ hủy hoại đất cho UBND cấp xã xử lý theo quy định, số còn lại đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng Công an TP Đồng Nai nhấn mạnh, để công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đạt hiệu quả, bên cạnh sự ra quân tuần tra, truy quét của lực lượng công an, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn, đồng thời tích cực hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác hoàn thiện các thủ tục cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.