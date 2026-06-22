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Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ: Làm gì để ngăn “vòi bạch tuộc”?
Thứ Hai, 05:50, 22/06/2026

Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ: Làm gì để ngăn “vòi bạch tuộc”?

VOV.VN - 187 bị can bị khởi tố. Số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng.

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PV/VOV1
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