Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ: Làm gì để ngăn “vòi bạch tuộc”?

Vì sao lừa đảo "Hợp đồng kỳ nghỉ" lại nhắm vào người cao tuổi?

VOV.VN - Các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn tinh vi như “kỳ nghỉ miễn phí”, trúng thưởng hay tri ân… đang gây bức xúc dư luận. Trao đổi với VOV.VN, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, sự cô đơn, thiếu kết nối và nhu cầu được lắng nghe là nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của lừa đảo.