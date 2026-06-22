Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ: Làm gì để ngăn “vòi bạch tuộc”?

VOV.VN - 187 bị can bị khởi tố. Số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng.
VOV.VN - Vụ án liên quan đường dây “sở hữu kỳ nghỉ” với 187 bị can, thiệt hại hơn 181 tỷ đồng đang làm lộ rõ nhiều rủi ro pháp lý của mô hình timeshare tại Việt Nam. Khi chưa có hành lang pháp lý chuyên biệt, ranh giới giữa hợp đồng dân sự và hành vi lừa đảo trở nên khó phân định.
VOV.VN - Các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn tinh vi như “kỳ nghỉ miễn phí”, trúng thưởng hay tri ân… đang gây bức xúc dư luận. Trao đổi với VOV.VN, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, sự cô đơn, thiếu kết nối và nhu cầu được lắng nghe là nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của lừa đảo.
VOV.VN - Liên quan vụ lừa đảo kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
VOV.VN - Liên quan vụ lừa đảo kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.