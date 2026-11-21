Sáng 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về 2 vụ án đang được dư luận quan tâm.

Đối với vụ án liên quan hành vi đưa, nhận hối lộ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố, Công an TP Huế đã tập trung xác minh, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội đưa hối lộ. Hai bị can gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu, có địa chỉ tại phường Thuận Hóa và Huỳnh Thị Ngọc Lan, Giám đốc một công ty có trụ sở tại phường Mỹ Thượng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 cựu hiệu trưởng tiểu học liên quan vụ án.

Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, vụ án thứ hai liên quan đến các hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô với người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 11 bị can về các tội danh liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an TP Huế khẳng định, đây là hai vụ án hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết.

"Đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau, độc lập về nội dung, đối tượng, tình trạng chi tiết. Lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần đây nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân và tổ chức", Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết.

Buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế.

Công an TP Huế đã xử phạt 10 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền 126,25 triệu đồng. Công an thành phố đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật về tình trạng phát tán thông tin sai sự thật.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự. Khi kết quả điều tra được làm rõ, cơ quan công an sẽ công khai thông tin theo quy định.

Bắt tạm giam 2 hiệu trưởng ở thành phố Huế VOV.VN - Ngày 12/11, lãnh đạo các địa phương tại thành phố Huế đã nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc bắt tạm giam 2 hiệu trưởng trường tiểu học để phục vụ công tác điều tra.