Khởi tố 2 đối tượng chuyên cướp tại tiệm tạp hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành (21 tuổi), trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng và Nguyễn Xuân Duy (20 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Xuân Duy và Nguyễn Minh Thành tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy đã liên tiếp thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bàn bạc đi cướp giật tài sản tại các tiệm tạp hoá để lấy tiền ăn chơi. Một đối tượng ở ngoài xe nổ máy đợi sẵn, đối tượng còn lại tiếp cận hỏi mua thuốc lá, thẻ cào điện thoại. Khi chủ tiệm đưa thì không thanh toán mà giả vờ hỏi mua thêm đồ, tranh thủ lúc chủ tiệm không để ý thì đối tượng nhanh chóng cầm thuốc lá, thẻ cào điện thoại chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn đợi sẵn và tẩu thoát.

Thành và Duy đều có tiền án, tiền sự. Thành bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”; Duy bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và TAND quận Sơn Trà xử phạt 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ mở rộng điều tra, làm rõ./.