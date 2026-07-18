Khởi tố 2 đối tượng đe dọa và khóa cửa nhà đòi tiền đặt cọc đất

Tóm tắt

VOV.VN - Từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán đất, hai đối tượng ở Đà Nẵng nhiều lần đe dọa, hành hung, khóa cửa nhà để ép bị hại trả tiền. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

