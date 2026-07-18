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VOV.VN - Từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán đất, hai đối tượng ở Đà Nẵng nhiều lần đe dọa, hành hung, khóa cửa nhà để ép bị hại trả tiền. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_khoi-to-2-doi-tuong-de-doa-va-khoa-cua-nha-doi-tien-dat-coc-dat-l2.m3u8
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Từ khóa
Khởi tố 2 đối tượng đe dọa và khóa cửa nhà đòi tiền đặt cọc đất
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2026-07/tiktok_khoi-to-2-doi-tuong-de-doa-va-khoa-cua-nha-doi-tien-dat-coc-dat-l2.m3u8
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