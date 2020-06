Khởi tố 2 đối tượng đưa 27 cá thể rùa quý hiếm đi tiêu thụ

Ngày 14/6, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Hoàng Quý Sửu và Bùi Quang Hóa (cùng quê Quảng Bình) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.



Trước đó, tại Km 491 - Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Nghèn (Can Lộc), Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh dừng kiểm tra xe ô tô khách BKS 29B-620.49 do Nguyễn Văn Tình (SN 1977, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Bùi Quang Hóa.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 thùng giấy chứa 27 cá thể rùa, trong đó 9 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc và 18 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung, thuộc Phụ lục I (danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2020 của Chính phủ.



Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quý Sửu là phụ xe đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép động vật quý hiếm cho Bùi Quang Hóa (SN 1974, trú tại Quảng Trạch - Quảng Bình) ra miền Bắc để tiêu thụ.



Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc đã bàn giao 27 cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Hóa và Hoàng Quý Sửu về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điều 244 Bộ luật hình sự./.