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Khởi tố 2 đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm ở Campuchia

Thứ Bảy, 17:01, 14/11/2026
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VOV.VN - Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.

 

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi) trú tại xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

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Hai đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Sau một thời gian dài tích cực điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Với quyết tâm sớm làm rõ chủ nhân của các số tài khoản trên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ mà Công an thu thập được, cả 2 đối tượng này đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trong năm 2025, hai đối tượng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, 2 đối tượng sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch, chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật mà có và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai chuyển tiền vào tài khoản đứng tên 2 đối tượng trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ ngay cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được xử lý theo quy định pháp luật.

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Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài, liên quan vụ lừa đảo khoảng 707 triệu Yên tại Nhật Bản. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về các hành vi liên quan, đồng thời thu giữ nhiều tài sản phục vụ điều tra.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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