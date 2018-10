Khởi tố 2 đối tượng xông vào phòng Chủ tịch xã đánh người

Ngày 12/10, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Trương Văn Cảnh (SN 1985, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) và Trần Văn Hoàng (SN 1978, trú tại TP Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". UBND xã Trung Thành nơi xảy ra sự việc.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, sáng ngày 3/10, anh Dương Ngọc Tú đến công trình xây dựng cách UBND xã Trung Thành khoảng 300 m để làm việc. Đến khoảng 9h30’, Trương Văn điều khiển xe ô tô đi qua khu vực này. Vì có một chiếc cống thoát nước mới thi công nên anh Tú là giám sát công trình yêu cầu Cảnh không được cho xe ô tô đi qua. Tuy nhiên, Cảnh vẫn điều khiển xe đi qua nên hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Sau đó, Cảnh lấy trong xe ô tô cây gậy lao tới đánh anh Tú, đồng thời gọi điện cho Trần Văn Hoàng đến. Nhận điện thoại của bạn, Hoàng có mặt và tiếp tục rượt đuổi đánh anh Tú. Quá hoảng sợ, anh Tú bỏ chạy vào phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành để lánh nạn. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn hung hăng lao vào phòng Chủ tịch xã đánh anh Tú.

Khu vực cống thoát nước nơi xảy ra xô xát.

Mọi người có mặt tại đây đã can ngăn, tước gậy và yêu cầu các đối tượng ra ngoài cổng UBND xã. Sau đó, Cảnh và một số người tập trung trước cổng UBND buộc anh Tú phải ra xin lỗi. Khi anh Tú vừa đi ra trước cổng UBND Trung Thành xin lỗi thì bất ngờ Trần Văn Hoàng chạy đến dùng một chiếc gậy đánh vào đầu khiến anh Tú bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.