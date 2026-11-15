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Khởi tố 22 đối tượng sản xuất, buôn bán trái phép 100 tấn "khí cười"

Chủ Nhật, 14:11, 15/11/2026
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Từ khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh đã thuê địa điểm tại lô CN07, cụm Công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh, tổ chức lắp đặt máy móc để tổ chức sản xuất khí N2O nhằm mục đích bán trái phép cho các đầu mối, sử dụng để hít qua đường hô hấp (còn gọi là “khí cười”).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng cấm (khí N2O, còn gọi là “khí cười”) trên địa bàn TP Hà Nội và TP Bắc Ninh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 11 bị can về tội Sản xuất hàng cấm và 11 bị can về tội Mua bán hàng cấm.

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Các đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép "khí cười".

Quá trình điều tra đến nay đã làm rõ ổ nhóm này cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 1.311 bình khí (chứa khí N2O), khoảng gần 20 tấn khí đang chứa trong các bồn chứa để tại xưởng sản xuất của các đối tượng và 16,5 tấn tiền chất để chiết xuất ra khí N2O.

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Dây chuyền sản xuất khí N2O nhằm mục đích bán trái phép cho các đầu mối, sử dụng để hít qua đường hô hấp.

​Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác minh thu thập được, xác định từ khoảng tháng 8/2026, Trần Văn Thịnh đã thuê địa điểm tại lô CN07, cụm Công Nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh, tổ chức lắp đặt máy móc để tổ chức sản xuất khí N2O nhằm mục đích bán trái phép cho các đầu mối, sử dụng để hít qua đường hô hấp.

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Sau khi sản xuất được khí, các đối tượng chiết xuất vào các bình kim loại để bán cho các đầu mối trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Sau khi sản xuất được khí, các đối tượng chiết xuất vào các bình kim loại để bán cho các đầu mối trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng mua bán khí N2O khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 

Theo Huyền Châm-Xuân Mai/Công an nhân dân
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