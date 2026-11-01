Khởi tố 23 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở TP.HCM

Công an phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM phát hiện một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra, truy xét 30 đối tượng liên quan và đã khởi tố 23 đối tượng.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Công an phường phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Ban Chỉ huy Công an phường trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp Phòng PC04 tổ chức kiểm tra, đấu tranh.

Một số đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 3h ngày 3/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC04 kiểm tra căn hộ, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Nhóm này khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một đối tượng khác.

Công an phường Vũng Tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng PC04 mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương. Đồng thời tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 đối tượng có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 3 ngày, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập tổng cộng 30 đối tượng liên quan. Mặc dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng, các đối tượng cư trú phân tán, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.