Khởi tố 23 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách đánh võng ở Ninh Bình

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản TikTok “68 Lý Nhân” đăng tải video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ án

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Đồng Văn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các xã, phường và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ những người liên quan; đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ, thu giữ phương tiện và vật chứng phục vụ điều tra.

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Đồng Văn; đồng thời khởi tố 23 bị can về tội danh này theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an phường Đồng Văn khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Người dân cần chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.